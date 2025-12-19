الداخلية تضبط 340 قضية مخدرات و108 قطعة سلاح في 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين من تجار المخدرات والأسلحة النارية علي مستوي الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 340 قضية بإجمالي 385 متهم، ومصادرة كميات كبيرة من الحشيش، الهيدرو، الهيروين، وآيس وغيرها، بالإضافة إلى 1517 قرص مخدر.

وتم ضبط 108 قطعة سلاح نارى و214 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 59,860 حكم متنوع. كما تم ضبط 21 هاربًا، 20 ممارس أعمال بلطجة، 316 دراجة مخالفة، و25,045 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقًا تبين تعاطي 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لضمان الأمن والسيطرة على الخارجين عن القانون.

اقرأ أيضًا

الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير على باقي النتائج

جولة إعادة للجميع.. ننشر نتيجة 3 دوائر ملغاة بانتخابات النواب في أسيوط