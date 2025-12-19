شهد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حفل مسرحية (أم كلثوم .. دايبين في صوت الست) الذي يعد أضخم عرض مسرحي موسيقي يقدم سيرة كوكب الشرق ، ورحب المسلماني بحضور الشيخ عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قبيل العرض استضاف الدكتور مدحت العدل منتج العرض رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام في مصر والإمارات بقاعة كبار الزوار، وذلك بحضور عدد من رؤساء التحرير والشخصيات العامة.

أشاد المسلماني بالعرض المميز والأداء المدهش لأسرة المسرحية ، كما أشاد بالكلمات الرائعة التي امتدح بها الوزير الإماراتي مسرحية أم كلثوم، وأضاف المسلماني : إن مسرحية أم كلثوم تؤكد تجدد ينابيع الموهبة والعطاء ، واستدامة الإبداع المصري.

وأوضح أن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمبادئ، ورمز الوطنية والعروبة، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد ، ثم إنها وحدها تقف شامخة على قمة جبل الإبداع، ولا أحد معها هناك.