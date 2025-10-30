الباذنجان الأسود.. خضار غني بالمغذيات يحمي القلب ويقوّي المناعة

الباذنجان الأسود من أكثر الخضروات فائدة وغنى بالعناصر الغذائية، إذ يجمع بين الطعم المميز والفوائد الصحية المتعددة.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن الباذنجان يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة القلب، وتحسين الهضم، ودعم وظائف الدماغ.

فيما يلي 5 فوائد علمية مثبتة للباذنجان الأسود على صحة الجسم:

1. يعزز صحة القلب ويحافظ على ضغط الدم

الباذنجان مصدر غني بمضادات الأكسدة، خاصة مادة الأنثوسيانين المسؤولة عن لونه الأرجواني الداكن، والتي تساعد في حماية الأوعية الدموية وخفض الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. يدعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الباذنجان في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الهضم، كما يسهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يجعله مفيدًا للتحكم في الوزن.

3. يساهم في توازن مستويات السكر في الدم

الألياف ومركبات البوليفينول الموجودة في الباذنجان تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، وهو ما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

4. يحمي الخلايا من التلف التأكسدي

تحتوي قشرة الباذنجان على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب والسرطان.

5. يدعم صحة الدماغ ويقوّي الذاكرة

الباذنجان يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ وحماية الخلايا العصبية من التلف، ما يدعم الوظائف الإدراكية ويحافظ على التركيز والذاكرة.