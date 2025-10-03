5 بدائل طبيعية تحميك من السكتات الدماغية.. احرص عليها يوميًا

تُعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة، إذ تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف خلاياه خلال دقائق.

وبحسب ما جاء في صحيفة، medicalxpress، إليك أبرز 5 بدائل طبيعية تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

فاكهه الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم إلى المخ.

تناول ثمرة واحدة يوميًا يمكن أن يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل خطر الجلطات.

فاكهه التوت الأزرق

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات وتحمي خلايا الدماغ من التلف.

تشير الدراسات إلى أن تناول التوت بانتظام يقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 26%.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون، السردين، والتونة، فهي غنية بأحماض الأوميغا-3 التي تمنع تجلّط الدم وتحافظ على مرونة الشرايين.

يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا على الأقل لتعزيز صحة الدماغ.

الثوم

يُعتبر الثوم من أقوى المضادات الطبيعية لتجلط الدم، كما يساعد في خفض ضغط الدم وتنقية الأوعية الدموية من الترسبات.

إضافة فصوص الثوم الطازجة إلى الطعام يوميًا تساهم في الوقاية من الجلطات والسكتات.

مشروب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات “الكاتيكين” المضادة للأكسدة، والتي تحسن وظائف القلب والمخ وتقلل الالتهابات.

تناول كوبين يوميًا كفيل بتقليل خطر السكتة الدماغية وتحسين التركيز الذهني.

الوقاية من السكتة الدماغية لا تتوقف عند الأطعمة فقط، بل تشمل أيضًا:

- ممارسة المشي أو الرياضة 30 دقيقة يوميًا.

- تجنب التدخين وتقليل تناول الملح.

- فحص ضغط الدم والكوليسترول بانتظام.