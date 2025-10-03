يُعد الإمساك الصباحي من أكثر المشكلات المزعجة التي يواجهها كثير من الأشخاص، خاصة مع ضغوط الحياة وسوء التغذية وقلة شرب المياه.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، هناك مشروبات طبيعية بسيطة يمكنك تناولها في بداية اليوم لتحفيز حركة الأمعاء وتنشيط الجهاز الهضمي دون الحاجة إلى أدوية.

- الماء الدافئ بالليمون

يُعد كوب الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون أفضل مشروب صباحي لمحاربة الإمساك.

فهو يساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة، كما يمد الجسم بجرعة من فيتامين "سي" الذي يدعم المناعة.

- مشروب النعناع الدافئ

يُساعد النعناع على تهدئة تقلصات المعدة والأمعاء بفضل احتوائه على مادة المنثول، كما يسهل خروج الغازات ويُخفف الانتفاخ.

تناول كوب من النعناع الدافئ صباحًا على معدة فارغة يُعد علاجًا طبيعيًا فعّالًا للإمساك الخفيف.

- مشروب بذور الكتان المنقوعة

انقع ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب ماء طوال الليل، وتناولها في الصباح.

تحتوي بذور الكتان على ألياف طبيعية وأحماض دهنية تساعد في تليين الأمعاء وتنظيم عملية الإخراج.

- القهوة

القهوة لا تقتصر على تنشيط العقل فقط، بل تحتوي على مركبات تحفز حركة القولون وتساعد على التخلص من الفضلات،

لكن يُنصح بعدم الإكثار منها لتجنب الجفاف، والاكتفاء بفنجان واحد صباحًا بعد الإفطار.

للتغلب على الإمساك بشكل دائم

- احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

- أكثر من تناول الخضروات الورقية والألياف الطبيعية.

- تجنب المأكولات السريعة والمشروبات الغازية.