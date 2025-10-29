5 نصائح لتجنب الأمراض الموسمية هذا الشتاء.. لا تتجاهلها

مع قدوم فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن باتباع بعض العادات اليومية البسيطة، يمكنك تقوية جهازك المناعي وتقليل مخاطر الإصابة.

وفقا لموقع Healthline، فإن الحفاظ على نظافة اليدين، التدفئة الجيدة، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، يعد من أبرز الطرق للوقاية من الأمراض الشتوية.

نصائح لتجنب الأمراض الموسمية هذا الشتاء

غسل اليدين بانتظام

يعتبر غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية من أكثر الطرق فعالية لمنع انتقال الفيروسات والبكتيريا.

كما ينصح بغسل اليدين بعد العودة إلى المنزل، قبل تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس.

الحفاظ على التدفئة المناسبة

ارتداء طبقات من الملابس الدافئة، واستخدام أغطية الرأس والقفازات، يساعد في الحفاظ على حرارة الجسم ومنع الإصابة بالبرودة.

كما ينصح أيضا باستخدام مرطبات الجو للحفاظ على رطوبة الهواء داخل المنازل.

تقوية جهاز المناعة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وD، بالإضافة إلى الزنك، يساهم في تعزيز جهاز المناعة، وتشمل هذه الأطعمة الحمضيات، المكسرات، والبذور.

تجنب الأماكن المزدحمة

الازدحام يزيد من فرص انتقال الفيروسات، وينصح بتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة إذا كنت تشعر بأي أعراض مرضية.



شرب السوائل الدافئة

شرب المشروبات الدافئة مثل الشاي بالزنجبيل أو الأعشاب يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان، كما يساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم.