تعد إنفلونزا الطيور من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الطيور، إذ تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والاقتصاد الحيواني، ويعد انتشارها بين الطيور من أكبر التحديات التي تواجه قطاع تربية الدواجن عالميا.



وأعلنت الحكومة الهولندية، في بيان صدر يوم الأربعاء، عن التخلص من نحو 161 ألف دجاجة في مزرعة دواجن تقع في منطقة وسط شرق البلاد، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور.



وجاء هذا القرار في إطار الجهود إلى منع تفشي المرض بين المزارع المجاورة واحتوائه في أقرب وقت ممكن.



أعراض إنفلونزا الطيور

بحسب موقع "Mayo Clinic"، تتشابه أعراض إنفلونزا الطيور في بدايتها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، مما يجعل اكتشافها المبكر صعبا أحيانا، ومن أبرز الأعراض:

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

- التهاب في الحلق وسعال جاف.

- صداع وآلام عامة في العضلات والمفاصل.

- ضيق في التنفس أو التهابات رئوية حادة في الحالات المتقدمة.



وفي بعض الحالات النادرة، قد يؤدي الفيروس إلى مضاعفات خطيرة تستلزم العلاج في المستشفى أو البقاء تحت العناية المركزة.



أما في الطيور، فتظهر الأعراض على شكل خمول عام، وتورم في الرأس والعرف، وتغير لون العرف إلى الأزرق، وانخفاض واضح في إنتاج البيض، وقد يحدث نفوق جماعي في وقت قصير.



طرق الوقاية والسيطرة على العدوى

تؤكد الجهات الصحية أن الوقاية تبدأ من المزرعة قبل أن تصل إلى الإنسان، وتشمل أهم إجراءات الوقاية ما يلي:

- تجنب ملامسة الطيور البرية أو الداجنة المريضة.

- طهي لحوم الدواجن والبيض جيدا قبل تناولها.

- ارتداء القفازات والكمامات أثناء تنظيف أماكن الطيور أو ذبحها.

-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد أي تعامل مع الطيور أو منتجاتها.

- الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق غير طبيعي للسلطات البيطرية المختصة.

