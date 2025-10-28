4 أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالإكزيما

الإكزيما من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا، وتظهر بمجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجلد وتسبب الانزعاج للمصابين.

فيما يلي، إليك الأعراض التحذيرية التي تنذر إصابتك بالإكزيما، وفقا لموقع "health".

حكة الجلد

الحكة من أبرز علامات الإكزيما وغالبًا ما ترافقها طفح جلدي، إلا أنها تظهر أيضا في أمراض جلدية أخرى، لذا لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتشخيص الحالة إلا إذا لوحظ تحسنها بعد العلاج.

الاحمرار

يحدث احمرار الجلد نتيجة الالتهاب وزيادة تدفق الدم عبر الشعيرات الدموية في الطبقات العميقة من الجلد، وتتفاقم الحالة عند وجود عدوى بكتيرية، ما يستدعي التعرف على العدوى ومعالجتها بشكل مناسب للسيطرة على الإكزيما.

سماكة الجلد

مع استمرار الالتهاب والخدش المتكرر، يصبح الجلد المصاب أكثر سماكة مقارنة بالجلد السليم.

تحدث هذه التغيرات في مناطق الثنيات مثل الكوع وخلف الركبتين وأمام الكاحلين، حيث يحتاج الجلد للمرونة، وتؤدي السماكة الطويلة إلى تشققات جلدية نتيجة صعوبة انحناء الجلد بشكل طبيعي.

البثور

تظهر البثور في المناطق المصابة بالإكزيما النشطة، وعادة ما تكون صغيرة، لكن بعض الحالات تشهد تكوّن بثور كبيرة، خاصة عند وجود عدوى جلدية.

القشور

تتشكل القشور نتيجة تسرب السوائل من الجلد الملتهب، وتكون غنية بالبروتين.

عند جفافها على سطح الجلد، تظهر كطبقة قشرية غالبًا بلون ذهبي، خاصة عند وجود عدوى، وتشكل مؤشرا على الحاجة إلى علاج إضافي للتحكم بالإكزيما.

