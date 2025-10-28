أفضل الأوقات لتناول بذور اليقطين وفوائدها الصحية

بذور اليقطين من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، إذ تحتوي على البروتينات والمعادن والدهون الصحية، ما يجعلها وجبة مثالية لدعم الطاقة والمناعة وصحة الجهاز الهضمي.

وفقا لموقع "Very Well Health "، إليك أفضل الأوقات لتناولها للاستفادة من فوائدها الصحية.

في الصباح

تناول القليل من بذور اليقطين مع الإفطار يمنح الجسم طاقة مستمرة ويساعد على التركيز، فهي مصدر مهم لفيتامينات مجموعة B والمغنيسيوم والحديد، التي تدعم وظائف الدماغ وإنتاج الطاقة.

يمكن إضافتها إلى الشوفان أو الزبادي أو العصائر الصباحية لتعزيز القيمة الغذائية.

خلال اليوم

تمد بذور اليقطين الجسم بالزنك ومضادات الأكسدة مثل فيتامينات A وC وE، ما يعزز المناعة ويحمي الخلايا من الالتهابات.

كوجبة خفيفة

تعد خيارا صحيا وسهل الهضم، إذ تحتوي على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء وتنظم الهضم، بالإضافة إلى، دهون وبروتينات ومعادن تساعد على امتصاص المغذيات بفعالية.

بعد التمارين الرياضية

تعتبر وجبة مثالية بعد التمرين، فهي غنية بالبروتين والمغنيسيوم الضروريين لإصلاح العضلات وتعويض المعادن المفقودة، كما تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

في المساء

تناول بذور اليقطين مساء يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، بفضل احتوائها على التريبتوفان والمغنيسيوم والزنك التي تعزز إنتاج السيروتونين والميلاتونين.

أهمية الاعتدال في تناول بذور اليقطين

يوفر 30 جراما من بذور اليقطين نحو 166 سعرة حرارية و9 جرامات من البروتين، لذا ينصح بتناولها باعتدال، ويُفضل تجنبها لمن يعانون من حساسية البذور، أو حصى الكلى، أو مشكلات هضمية، نظرا لاحتوائها على الأوكسالات والألياف العالية.

