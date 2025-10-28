خضروات شائعة تخفض ضغط الدم المرتفع- تناولها

كشفت دراسة بريطانية حديثة نُشرت في مجلة "Free Radical Biology and Medicine" أن تناول عصير الشمندر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى كبار السن خلال أسبوعين.

وجد باحثون من جامعة إكستر أن عصير الشمندر الغني بالنترات الغذائية يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يوسع الأوعية الدموية ويساعد في خفض ضغط الدم.

شملت الدراسة 75 مشاركا من فئتين عمريتين؛ إحداهما دون سن الثلاثين، والأخرى في الستينيات والسبعينيات، وبعد تناول عصير الشمندر لمدة أسبوعين، أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم لدى الفئة الأكبر سنا، إلى جانب تحسن في البكتيريا المفيدة في الفم وانخفاض البكتيريا الضارة، صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقال البروفيسور آندي جونز من جامعة إكستر إن الأطعمة الغنية بالنترات لا تسهم فقط في خفض ضغط الدم، بل تساعد أيضا على تقليل الالتهابات وتحسين صحة الفم والأوعية الدموية.

وأوضحت البروفيسورة آني فانهاتالو أن كبار السن ينتجون كميات أقل من أكسيد النيتريك مع التقدم في العمر، ما يجعلهم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مشيرة إلى أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالنترات قد يكون وسيلة طبيعية لتحسين صحة القلب.

أما لمن لا يفضلون الشمندر، يمكنهم الحصول على الفائدة ذاتها من خضراوات أخرى مثل السبانخ والجرجير والشمر والكرفس والكرنب، وجميعها غنية بالنترات المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

