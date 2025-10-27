مشكلات صحية خطيرة.. الحرارة تهدد الأمهات والأطفال

درجات الحرارة المرتفعة تفرض ضغطا على القلب والكليتين والأعضاء الأخرى، لكن هذه المخاطر تتفاقم بالنسبة للحوامل، حيث تتغير عمليات التبريد الطبيعية لديهن.

وفي ظل تفاقم أزمة تغير المناخ الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تزداد حدة هذه المشكلة مع تكرر موجات الحر الشديد، وارتفاع درجات الحرارة حتى خلال ساعات الليل، ما يطيل فترة تعرض الحوامل للخطر، خاصة في المجتمعات الأكثر فقرا، بحسب إندبندنت.

وتؤكد دراسات طبية حديثة أن موجات الحر الشديد تشكل خطرا متزايدا على صحة الحوامل وأجنتهن. فخلال فترة الحمل، يخضع الجسم لتحولات تجعل التعامل مع الحرارة المرتفعة أكثر صعوبة. فكبر حجم البطن يزيد من مساحة سطح الجسم، ما يبطئ عملية تبريد الحرارة. كما ينتج الجسم حرارة داخلية أعلى تؤدي إلى زيادة معدل الحرق، بينما يعمل القلب بمجهود إضافي.

وتكمن الخطورة في أن آلية الجسم الطبيعية للتبريد، التي تعتمد على تحويل الدم نحو الجلد، قد تقلل تدفق الدم نحو المشيمة ما يؤثر سلبا على نمو الجنين. كما أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من امتصاص الجسم للمواد الكيميائية الضارة، ما يضاعف المخاطر على الحامل وجنينها.

ولا تقتصر هذه التأثيرات على فترة الحمل فقط، بل تمتد إلى ما قبلها وبعدها. فقد بينت الدراسات أن التعرض للحر الشديد قبل أشهر من الحمل قد يؤثر على الحمل المستقبلي، كما أن الحرارة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، وهي حالات تهدد حياة الأم والجنين. وبعد الولادة، تتفاقم مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب في الطقس الحار، بينما قد يعاني الأطفال الذين تعرضوا للحرارة في الرحم من مشاكل نمائية خلال مراحل نموهم.

ويشدد الخبراء على الحاجة الملحة لمزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث ما تزال الدراسات المتعلقة بتأثير الحرارة على صحة المرأة محدودة مقارنة بغيرها من المجالات الطبية، خاصة في ظل استمرار تزايد حدة وتكرار موجات الحر عالميا.