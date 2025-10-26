إعلان

3 تمارين رياضية تساعد على زيادة طول الأطفال

كتبت- شيماء مرسي

07:00 ص 26/10/2025

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتأثر نمو طول الأطفال بثلاثة عوامل رئيسية: الجينات، والتغذية، والنشاط البدني.

ورغم الدور الأساسي للجينات، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يمكن أن تحفز النمو وتعزيز صحة العظام وتحسين وضعية الجسم وزيادة إفراز هرمون النمو.

وكشف موقع "Times of India"، أبرز 3 تمارين تساعد على زيادة طول الأطفال.

تمارين التمدد

ضرورية للوصول إلى أقصى طول ممكن، حيث تعزز المرونة وتخفف الضغط على العمود الفقري،وتحسن وضعية الجسم.

كما أن ممارسة هذه التمارين بانتظام من مرونة العمود الفقري وتساعد على إطالة العضلات المحيطة به، مما يسهم في نمو الطول خلال مراحل النمو.

السباحة

تساعد السباحة في تحفيز النمو الطولي وتمدد العمود الفقري وتحسين النمو العام والتطور البدني للأطفال وتقليل الحمل والضغط على العمود الفقري.

تمارين القفز

تسهم تمارين القفز في نشاط الخلايا العظمية وزيادة كثافة المعادن في العظام، وسرعة النمو السليم للهيكل العظمي وتعزيز قوة العظام وزيادة الطول.

اقرأ أيضا:

5 أنواع من التوابل تقي أمراضًا خطيرة في الجسم.. تعرف عليها

لا تتوقع.. هذا ما يشير إليه الشعور بـ"الحرقان" في القدمين ليلًا

7 علامات تكشف الفشل الكلوي المفاجئ.. لا تتجاهلها

علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان العمود والبنكرياس والطحال.. احذر تجاهلها

4 طرق لتخفيف ألم ارتجاع المريء وجدار المعدة.. لا تتجاهله

تمارين تزيد طول الأطفال تمارين التمدد السباحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)