3 تمارين رياضية تساعد على زيادة طول الأطفال

يتأثر نمو طول الأطفال بثلاثة عوامل رئيسية: الجينات، والتغذية، والنشاط البدني.

ورغم الدور الأساسي للجينات، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يمكن أن تحفز النمو وتعزيز صحة العظام وتحسين وضعية الجسم وزيادة إفراز هرمون النمو.

وكشف موقع "Times of India"، أبرز 3 تمارين تساعد على زيادة طول الأطفال.

تمارين التمدد

ضرورية للوصول إلى أقصى طول ممكن، حيث تعزز المرونة وتخفف الضغط على العمود الفقري،وتحسن وضعية الجسم.

كما أن ممارسة هذه التمارين بانتظام من مرونة العمود الفقري وتساعد على إطالة العضلات المحيطة به، مما يسهم في نمو الطول خلال مراحل النمو.

السباحة

تساعد السباحة في تحفيز النمو الطولي وتمدد العمود الفقري وتحسين النمو العام والتطور البدني للأطفال وتقليل الحمل والضغط على العمود الفقري.

تمارين القفز

تسهم تمارين القفز في نشاط الخلايا العظمية وزيادة كثافة المعادن في العظام، وسرعة النمو السليم للهيكل العظمي وتعزيز قوة العظام وزيادة الطول.

