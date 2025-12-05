إعلان

ترامب يجتمع بقادة المكسيك وكندا بعد حفل سحب قرعة كأس العالم

كتب : مصراوي

07:38 م 05/12/2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجتمع مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، بعد انتهاء حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بمركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال ترامب عن رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، ورئيس وزراء كندا، مارك كارني، اللذين سيستضيفان كأس العالم العام المقبل :"سنلتقي مع كلاهما ونحن نتعامل بشكل جيد جدا".

وأشار ترامب إلى أن التجارة ستكون على جدول أعمال محادثاته مع القادة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق جائزة فيفا للسلام، وسيتم الإعلان عن الفائز بها الليلة، حيث تهدف الجائزة إلى "تكريم الأعمال الاستثنائية من أجل السلام". لكن ترامب يقول إنه لا يعرف إن كان سيحصل على هذا التكريم أم لا.

وقال ترامب عقب وصوله لمركز كينيدي :"هناك شائعات بشأن هذا، ولكن لم يبلغني أحد. سيكون ذلك شرف كبير".

