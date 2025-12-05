الفيفا يعلن عن الشكل الجديد لجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026

الصقور ضد الماتادور.. مجموعة قوية لـ السعودية في مونديال أمريكا 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المجسم الرسمي الجديد لجائزة أفضل لاعب في المباراة خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال عرض خاص أُقيم داخل مجمع جون كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تقديم المجسم ضمن الفعاليات التحضيرية لكأس العالم المقبلة، وبالتحديد خلال حفل سحب قرعة المجموعات.

وكانت مراسم قرعة كأس العالم 2026 انطلقت قبل قليل داخل مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجانب من الشخصيات الرياضية حول العالم.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في أول بطولة موسعة تضم 48 منتخباً في تاريخ المونديال.

والجدير بالذكر أن مباريات مونديال 2026 ستقام في ملاعب متعددة موزعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في أكبر تنظيم مشترك في تاريخ الفيفا.