سيول ورياح.. الأرصاد تصدر تحذيرًا بشأن التقلبات الجوية خلال ساعات

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

07:36 م 05/12/2025

أمطار ورياح أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من التقلبات الجوية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن الطقلبات الجوية، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية، قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء تقل حدتها على وسط وجنوب الصعيد لتكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا.

وحذرت الأرصاد من تشكل السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى وسط وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

سيول امطار رياح الأرصاد الجوية شبورة درجات الحرارة الطقس

