طائرات مسيّرة مجهولة تحلّق فوق قاعدة الغواصات النووية الفرنسية

(د ب أ)

حلّقت عدة طائرات مسيّرة، مساء اليوم الجمعة، فوق القاعدة الرئيسية للغواصات النووية الفرنسية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، على منصة إكس اليوم الجمعة.

وأفاد المنشور بأن قوات الأمن أطلقت طلقات نارية مساء أمس الخميس عند القاعدة الواقعة في رأس إيل لونج بمنطقة بريتاني.

وتجري حالياً تحقيقات لتحديد المكان الذي كانت تُدار منه هذه الطائرات.

تمتلك فرنسا أربع غواصات نووية قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس نووية يصل مداها إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، وجميعها متمركزة في إيل لونج.