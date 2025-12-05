إعلان

إصابة 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة عرب المدابغ بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:41 م 05/12/2025

سقوط سيارة في ترعة عرب المداب

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط سيارة في ترعة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة تقل 4 أشخاص داخل الترعة المذكورة.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف، إلى جانب فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين الذين تبين أنهم يعانون من إصابات سطحية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما حرر محضر بالواقعة وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط سيارة غرق سيارة ترعة عرب المدابغ غرب أسيوط

