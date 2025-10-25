5 فوائد لعصير القصب على صحة الجسم

يُعد عصير القصب من أشهر المشروبات الطبيعية المنعشة، خاصة في فصل الصيف، ويُعرف بطعمه الحلو وفوائده الصحية العديدة بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي أبرز 5 فوائد لعصير القصب وفقًا لتقارير موقع Healthline الطبي:

يمد الجسم بالطاقة الفورية

يُعتبر عصير القصب من أفضل المشروبات التي تمنح الجسم طاقة سريعة وطبيعية، لأنه غني بالسكريات الطبيعية مثل السكروز، التي يمتصها الجسم بسرعة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد المجهود البدني أو في الطقس الحار.

يحافظ على ترطيب الجسم

يساعد عصير القصب في تعويض السوائل والأملاح المفقودة، ويحتوي على نسبة مرتفعة من الماء والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله خيارًا ممتازًا للوقاية من الجفاف والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

يدعم صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن عصير القصب يُساهم في تنقية الكبد وتحسين وظائفه، خاصة لدى من يعانون من الالتهابات أو الصفراء، إذ يساعد في موازنة مستوى البيليروبين في الدم ويعزز إفراز العصارات الهضمية.

يساعد في تحسين عملية الهضم

يحتوي عصير القصب على ألياف طبيعية وإنزيمات هضمية تسهم في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ، كما أنه يساعد على الحفاظ على توازن الأحماض في المعدة.

يعزز المناعة ويقاوم الالتهابات

يحتوي عصير القصب على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينول، التي تعمل على تعزيز المناعة ومكافحة الجذور الحرة المسببة للأمراض، كما تُقلل من الالتهابات وتدعم صحة الجلد.ش