4 أطعمة غنية بفيتامين "د".. احرص على إضافتها إلى نظامك الغذائي

يُعرف فيتامين "د" باسم “فيتامين الشمس”، لأنه يُنتج طبيعيًا في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، لكنه في الوقت نفسه يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة المهمة التي تساعد في دعم صحة العظام والمناعة والمزاج.

ونقصه يُعدّ من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم.

فيما يلي 4 أطعمة طبيعية تُعد من أغنى المصادر بهذا الفيتامين وفق "هيلث لاين".

السلمون والأسماك الدهنية

تُعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والسردين من أبرز مصادر فيتامين "د".

فبحسب دراسات طبية نُشرت في موقع Healthline، يحتوي 100 غرام من السلمون المطبوخ على نحو 570 وحدة دولية من فيتامين "د"، أي ما يغطي أكثر من نصف احتياجك اليومي.

كما أن هذه الأسماك غنية أيضًا بأحماض أوميغا-3 التي تدعم صحة القلب والدماغ.

صفار البيض

يُعد صفار البيض مصدرًا سهل التناول لفيتامين "د"، خاصة لمن لا يتناولون الأسماك.

يحتوي صفار بيضة واحدة على نحو 40 إلى 50 وحدة دولية من الفيتامين، ويُفضّل الحصول عليه من الدجاج الذي يتعرض لأشعة الشمس أو يتغذى على نظام غني بالفيتامينات، لأن نسبته تكون أعلى في هذه الحالة.

الفطر (المشروم)

يتميّز الفطر بكونه المصدر النباتي الوحيد لفيتامين "د"، خصوصًا الأنواع التي تُعرَّض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية.

فكل 100 جرام من الفطر المعرض للشمس قد يوفر أكثر من 200 وحدة دولية من فيتامين "د"، ما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين.

الحليب المدعّم ومشتقاته

تُعزز شركات الأغذية العديد من المنتجات مثل الحليب والزبادي وعصير البرتقال بفيتامين "د" لتعويض النقص الغذائي.

كوب واحد من الحليب المدعّم يمكن أن يزوّد الجسم بنحو 100 وحدة دولية من الفيتامين، ما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو العشاء.