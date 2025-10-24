مشروب طبيعي قبل النوم يساعدك على حرق الدهون.. لا يفوتك

وسط الزخم الكبير من النصائح والمنتجات المرتبطة بفقدان الوزن، تظهر بعض الحلول البسيطة والفعالة التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا دون الحاجة إلى مكملات باهظة أو أنظمة معقدة.

ومن بين هذه الحلول، يبرز مشروب طبيعي مكون من القرفة والعسل، يشرب قبل النوم، ويعتقد أنه يساهم في تحفيز حرق الدهون وتحسين عملية الهضم أثناء ساعات الليل.

وصفة سحرية لمشروب حرق الدهون

بحسب ما أورده موقع "هيلث شوتس"، فإن مشروب القرفة والعسل يعتمد على المكونات التالية:

-كوب من الماء الدافئ

-نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

-ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

يخلط مسحوق القرفة جيدا في الماء الدافئ، ويترك المشروب ليبرد قليلا قبل إضافة العسل، وذلك للحفاظ على خصائصه الغذائية.

فوائد مشروب القرفة والعسل

يمتاز مشروب القرفة والعسل، بتركيبته الطبيعية التي تجمع بين خصائص القرفة المعروفة بدورها في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تخزين الدهون، ودورها أيضا في تعزيز الهضم، إلى جانب العسل الذي يعرف بقدرته على تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم.