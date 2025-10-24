4 علامات تشير إلى أن كبدك في خطر.. انتبه لهذه الإشارات الصامتة

يُعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بتنقية الدم من السموم والمساعدة في عمليات الهضم وتنظيم مستوى السكر، ومع ذلك، فإنّ الكثيرين يهملون الإشارات التحذيرية المبكرة التي قد تُنذر بوجود مشكلة خطيرة في هذا العضو الحيوي.

وفيما يلي 4 علامات صامتة قد تدل على أن كبدك في خطر وتحتاج إلى مراجعة الطبيب فورًا، وفقًا لـ healthline.

- تغير لون البشرة والعينين إلى الأصفر

يُعرف هذا العرض باسم اليرقان، وينتج عن تراكم مادة البيليروبين في الدم بسبب ضعف الكبد في التخلص منها، ظهور هذا الاصفرار يُعد إشارة قوية على وجود خلل في وظائف الكبد.

- تورم البطن أو القدمين

قد يُشير احتباس السوائل في البطن (الاستسقاء) أو تورم الساقين إلى وجود تليف كبدي أو فشل في وظائف الكبد، إذ يتسبب ضعف الكبد في خلل بضغط الدم داخل الأوعية الدموية.

- الإرهاق المزمن وفقدان الطاقة

إذا كنت تشعر بالتعب الشديد حتى دون مجهود، فقد يكون السبب هو تراكم السموم في الدم نتيجة تراجع قدرة الكبد على تصفيته، مما يؤثر على نشاط الجسم وطاقته العامة.

- تغير لون البول أو البراز

يُعد البول الداكن أو البراز الفاتح جدًا من العلامات المقلقة التي قد تدل على وجود مشكلة في الكبد أو انسداد في القنوات الصفراوية، وهو ما يستدعي فحوصات عاجلة لتحديد السبب.

نصائح طبية مهمة

للحفاظ على صحة الكبد، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، وإجراء تحاليل وظائف الكبد بشكل دوري، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية لفترات طويلة.