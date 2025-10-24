علامات تشير إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وفقر الدم.. احذر تجاهلها

يُعد هبوط الدورة الدموية وفقر الدم من الحالات الصحية الشائعة التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تشكل خطرًا حقيقيًا على الحياة إذا لم تُكتشف وتعالج في الوقت المناسب.

ويحذر الأطباء من تجاهل بعض الإشارات التحذيرية التي يرسلها الجسم، كونها قد تدل على انخفاض حاد في تدفق الدم أو نقص الأكسجين في الأعضاء الحيوية، وفقًا لـ medicalxpress.

ما هو هبوط الدورة الدموية؟

يحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لعملها الطبيعي.

وقد ينتج ذلك عن انخفاض ضغط الدم، أو فشل في القلب، أو فقدان شديد للسوائل أو الدم.

أبرز العلامات التحذيرية لهبوط الدورة الدموية:

1- دوخة أو إغماء مفاجئ عند الوقوف أو الحركة.

2- برودة الأطراف وشحوب الجلد، خصوصًا في اليدين والقدمين.

3- تسارع ضربات القلب أو الشعور بعدم انتظامها.

4- ضيق في التنفس أو تعب عام غير مبرر.

5- تعرّق بارد أو إحساس بالارتجاف المفاجئ.

أن استمرار هذه الأعراض دون علاج قد يؤدي إلى فشل في الأعضاء الحيوية مثل القلب أو الدماغ.

علامات تشير إلى فقر الدم (الأنيميا)

فقر الدم يعني انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو نسبة الهيموغلوبين، مما يحد من قدرة الدم على نقل الأكسجين.

وتشمل أبرز الأعراض:

إرهاق مستمر وضعف عام حتى مع بذل مجهود بسيط.

شحوب الوجه والشفاه.

دوخة متكررة أو صداع مستمر.

خفقان في القلب وشعور بعدم انتظام النبض.

أظافر هشة وتساقط الشعر.

برودة اليدين والقدمين نتيجة ضعف تدفق الدم.

نصائح طبية مهمة

ينصح الخبراء بضرورة إجراء فحوصات دورية للدم لقياس مستوى الهيموغلوبين وضغط الدم، خاصة لمن يعانون من الإرهاق المتكرر أو الدوار المفاجئ.

كما يُنصح بتناول أطعمة غنية بالحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، مثل الكبدة، السبانخ، العدس، والبنجر.