4 عادات شائعة تقلل من فعالية المشي.. تجنبها

يعتبر المشي من أكثر الأنشطة البدنية بساطة وفائدة، إذ يسهم في تحسين الصحة العامة، وتنشيط عملية الأيض، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن دوره في دعم الصحة النفسية.

غير أن بعض الممارسات اليومية أثناء المشي قد تقلل من فعاليته، بل وقد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.

وبحسب موقع WebMD، فإن الالتزام بتقنيات المشي الصحيحة لا يقل أهمية عن ممارسته بانتظام، حيث إن بعض الأخطاء الشائعة قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذه العادة الصحية.

فيما يلي أبرز أربع ممارسات خاطئة يجب تجنبها:

الإفراط في المشي أو الضغط الزائد



محاولة المشي لمسافات طويلة بشكل يومي أو التحميل الزائد على الساقين قد يؤدي إلى إرهاق المفاصل والعضلات.

والأفضل هو الالتزام بوتيرة معتدلة، والتركيز على نوعية الحركة بدلا من كميتها، لضمان الاستفادة دون ضرر.

ارتداء أحذية غير مناسبة



اختيار الحذاء المناسب أساسي لتجنب آلام القدمين والظهر، وكذلك لتفادي الإصابات طويلة الأمد.

وتوصي الخبراء باستخدام أحذية مبطنة من الداخل، مع دعم جيد للكعب ومرونة في منطقة الأصابع، لضمان ثبات القدم وتوزيع الضغط بشكل متوازن.

قلة شرب الماء



الترطيب الكافي ضروري، خاصة أثناء ممارسة أي نشاط بدني. فقدان الماء والأملاح عبر العرق خلال المشي، لا سيما في الأجواء الحارة، قد يؤدي إلى الصداع، الإرهاق، وحتى خطر الإصابة بضربة شمس.

وينصح بشرب الماء قبل وأثناء وبعد المشي، للحفاظ على التوازن الصحي للجسم.

وضعية الجسم السيئة



المشي ليس مجهودا للساقين فحسب، بل يعتمد على تناغم الجسم بأكمله.

كما أن استخدام الهاتف المحمول أو المشي ورأسك منحني قد يضغط على الرقبة والعمود الفقري، ما يسبب آلاما جسدية وتعبا إضافيا.