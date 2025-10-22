تقليل الجلوس اليومي.. خطوة بسيطة لتحسين الصحة وتعزيز الطاقة

كشفت دراسة علمية حديثة أن خفض وقت الجلوس اليومي بمقدار 30 دقيقة فقط قد يكون له تأثير ملحوظ على مستويات الطاقة في الجسم، من خلال تحسين قدرة الجسم على استخدام الدهون والكربوهيدرات كمصادر للطاقة.

ووفقا لصحيفة The Mirror، فقد أجريت الدراسة على مجموعة مكونة من 64 شخصا بالغا يعيشون نمط حياة يتسم بالخمول، ويواجهون خطرا مرتفعا للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

بدلا من فرض برامج تمارين رياضية مكثفة، حث الباحثون المشاركين على إجراء تغييرات بسيطة في نمط حياتهم، مثل تقليل وقت الجلوس عبر الوقوف لفترات أطول أو التحرك بشكل خفيف أثناء اليوم.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين نجحوا في تقليل مدة جلوسهم بما لا يقل عن نصف ساعة يوميا، سجلوا تحسنا في مرونة الأيض، وزيادة في معدلات حرق الدهون خلال النشاط البدني الخفيف، مقارنة بمن استمروا في الجلوس لفترات طويلة دون تغيير.

وأوضحت الدكتورة "تارو غارثويت" من جامعة توركو الفنلندية، أن الجسم في حالته السليمة يستخدم الدهون كمصدر رئيسي للطاقة أثناء الراحة، بينما يعتمد على الكربوهيدرات بعد تناول الطعام أو خلال ممارسة التمارين الشديدة.

وأضافت: "حتى التغييرات البسيطة في النشاط اليومي يمكن أن تكون مفيدة، خصوصا للأشخاص غير النشيطين بدنيا".

وتؤكد نتائج الدراسة أن إدخال عادات يومية بسيطة مثل الوقوف والحركة الخفيفة، يمكن أن يسهم بشكل فعال في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بقلة الحركة، دون الحاجة إلى برامج تدريبية معقدة أو مكلفة.