فقدان الأسنان بسرعة إنذار مبكر لمشكلات صحية خطيرة

كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت في مجلة BMC Geriatrics أن فقدان الأسنان بسرعة لدى كبار السن قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة.

الدراسة التي قادها باحثون من جامعة "سيتشوان" شملت أكثر من 8000 شخص مسن، وتمت متابعتهم على مدى 3.5 سنوات.

وأظهرت النتائج أن فقدان عدد الأسنان، بغض النظر عن العدد الأصلي، ارتبط بزيادة خطر الوفاة من جميع الأسباب، حتى بعد احتساب عوامل مثل العمر، الجنس، التعليم، والعادات الصحية.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان الأسنان لا يُعد سببًا مباشرًا للوفاة، لكنه قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية مثل الالتهابات المزمنة، سوء التغذية، السمنة أو الضغط النفسي، والتي بدورها تقلل من متوسط العمر المتوقع، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفقدون عددًا كبيرًا من الأسنان قد يواجهون صعوبة في تناول الطعام، ما يؤدي إلى نظام غذائي غير متوازن ونقص في العناصر الغذائية الأساسية.

نصائح لحماية صحة الفم:

زيارة طبيب الأسنان بانتظام.

تنظيف الأسنان مرتين يوميا.

الإقلاع عن التدخين.

الاعتماد على حلول تعويضية مثل أطقم الأسنان عند الحاجة.

