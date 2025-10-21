4 علامات تحذيرية تسبق النوبة القلبية والجلطات بسنوات

كشفت دراسة موسعة نُشرت في دورية "American College of Cardiology" أن معظم حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب لا تحدث فجأة، بل تسبقها أربعة عوامل خطر واضحة يمكن رصدها مبكرا.

اعتمد الباحثون من جامعتي "نورث وسترن" الأمريكية و"يونسي" الكورية على بيانات صحية لأكثر من 9 ملايين شخص في كوريا الجنوبية و7 آلاف شخص في الولايات المتحدة، وركزوا على:

ضغط الدم المرتفع.

الكوليسترول العالي.

مستويات السكر في الدم.

التدخين.

أظهرت النتائج أن 99.7% من المرضى الكوريين و99.6% من الأميركيين الذين أصيبوا بأمراض القلب كانت لديهم مستويات مقلقة في واحد على الأقل من هذه العوامل، فيما كان 93% يعانون من اثنين أو أكثر منها، وفقا لموقع "New Atlas".

"علامات ظاهرة قبل سنوات"

الدراسة، التي استخدمت فحوصات متكررة على مدار سنوات، أوضحت أن مؤشرات الخطر كانت موجودة قبل الإصابة بالنوبة القلبية بسنوات.

ارتفاع الضغط

ارتفاع ضغط الدم أكثر عوامل الخطر شيوعًا، وظهر لدى أكثر من 95% من المرضى الكوريين و93% من الأميركيين، حتى بين الفئات الأقل عرضة مثل النساء دون سن الستين.

قال البروفيسور فيليب جرينلاند، الباحث الرئيسي في الدراسة: "هذه البيانات تثبت أن أمراض القلب لا تأتي من العدم، بل نتيجة عوامل خطر يمكن رصدها والسيطرة عليها".

وشدد على أهمية الوقاية الأولية والتركيز على تعديل السلوك ونمط الحياة، بدلا من البحث عن أسباب نادرة أو صعبة العلاج.

