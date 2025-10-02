لن تتوقعه.. مشروب شهير يصيب النساء بالاكتئاب

كشفت دراسة ألمانية جديدة أن السكر والسعرات الحرارية الموجودة في المشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 ومشكلات الأسنان والاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن تناول المشروبات الغازية يرفع مستويات بكتيريا إيجرثيلا، وهي نوع من بكتيريا الأمعاء وجدت بوفرة لدى المصابين بالاكتئاب.

وأشار الباحثون أن النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال بالاكتئاب، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأبلغ المشاركون عن أعراض صحتهم النفسية وكمية المشروبات الغازية التي يتناولونها، واستخدمت عينات من برازهم لتحليل بكتيريا أمعائهم.

ووجد الباحثون أن استهلاك المشروبات الغازية مرتبط بأعراض الاكتئاب، وأن البكتيريا Eggerthella و Hungatella هي السبب.

كما يؤدي السكر الموجود في المشروبات الغازية إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء ومجموعة البكتيريا والفيروسات والفطريات في الجهاز الهضمي عن طريق تقليل البكتيريا المفيدة التي تحافظ على صحة الأمعاء وزيادة الأنواع المرتبطة بالالتهاب.

وأظهرت الدراسة أن بكتيريا Eggerthella تعمل على تقليل الزبدات، وهو حمض أميني قصير السلسلة مضاد للالتهابات ضروري لصحة الأمعاء، كما تعمل على استنزاف التربتوفان، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية.

ويعد الميكروبيوم لاعبا رئيسيا في العلاقة بين الأمعاء، التي يمر منها كل الطعام الذي نتناوله والجهاز المناعي الذي يراقبها لضمان سلامتنا.

كما أن الباحثون ربطوا هذه البكتيريا نفسها باضطراب نفسي وأظهروا أنك تزيد من هذه الأنواع من البكتيريا المسببة للالتهابات عندما تتناول هذه المشروبات السكرية.

