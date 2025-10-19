دراسة: تناول 4 أكواب يوميا من الشاي يخفض ضغط الدم

كشفت دراسة أجراها باحثون من بريطانيا أن شرب الشاي الأسود يوميا قد يساعد بشكل فعال في حماية القلب وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

كما أن الشاي الأسود يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وضبط مستوى السكر في الدم والوقاية من داء السكري من النوع الثاني، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذلك يرجع إلى محتوى الشاي الغني بالبوليفينول، حيث أن هذه المركبات قد تؤدي دورا رئيسيا في التأثير الإيجابي للشاي على ضغط الدم وصحة القلب وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري.

كما أنها قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 19%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.

وشرب الشاي بانتظام من كوب إلى أربعة أكواب يوميا يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية على المدى الطويل.

كما يقلل محتوى الفلافونويد في الشاي الأسود من مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد في ضبط مستوى الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، وهو أمر أساسي لمرضى السكري ومقدمات السكري.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان