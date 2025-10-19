دراسة: تخطي الإفطار يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أمريكية عن تخطي وجبة الإفطار يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 6,550 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما.

وتم جمع هذه البيانات من المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES III) خلال الفترة من 1988 إلى 1994، مع متابعة حالات الوفاة لديهم حتى عام 2011 باستخدام سجل الوفيات الوطني، وفقا لـ "هيلث".

وبتحليل بيانات المشاركين (الذين بلغ متوسط أعمارهم 53.2 عامًا، وكان نصفهم تقريبًا من الذكور)، تم توزيع عاداتهم المتعلقة بـ تناول وجبة الإفطار على النحو التالي:

5.1% لم يتناولوا الإفطار أبدا

10.9% تناولوه نادرا

25% تناولوه في بعض الأيام

59% تناولوه يوميا

الشباب أكثر عرضة لتخطي الإفطار

وكشفت الدراسة أن 23.8% من الشباب الأمريكيين يتخطون وجبة الإفطار يوميا، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الازدياد بشكل مطرد على مدى الخمسين عاما الماضية.

وحذر الخبراء من أن هذه العادة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، منها: السمنة، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب الدهون، السكري من النوع الثاني ومتلازمة الأيض وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الإفطار يعزز صحة القلب ونمط الحياة الصحي

وأوضحت نتائج الدراسة أن تخطي الإفطار ارتبط بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أهمية تناول الوجبة الصباحية للحفاظ على صحة القلب.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الإفطار بانتظام يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة ورشاقة من أولئك الذين يتخطونه، وربما لأنهم يتبعون عادات غذائية وحياتية أفضل.

كما أن تخطي وجبة الإفطار لم يكن يوماً سلوكاً صحياً، إذ أظهرت الدراسات أن من يتجاهلونها أكثر عرضة لأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى.

واحتمال حدوث النوبات القلبية يكون أعلى في الصباح، ومع غياب الطعام يعتبر الجسم ذلك تهديداً بالجوع فيُطلق مزيدا من هرمون الأدرينالين، ما يضع القلب تحت ضغط إضافي.

