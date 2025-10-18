إعلان

فوائد حبات الحبهان على صحة الجسم

كتب : مصراوي

02:00 ص 18/10/2025

الحبهان

كتبت- نرمين ضيف الله

يعتبر الحبهان من التوابل الشائعة في المطبخ العربي والهندي وله رائحة مميزة وطعم قوي يضيف نكهة رائعة للطعام لكنه في الوقت نفسه يحمل فوائد صحية مذهلة لا يعرفها الكثيرون

فوائد الحبهان وفق "هيلث لاين".

تحسين الهضم

من أبرز هذه الفوائد أنه يساعد في تحسين عملية الهضم حيث يعمل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يخفف من الانتفاخات والغازات ويقلل من الشعور بالحموضة

تطهير الفم

كما أن الحبهان يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تطهير الفم والتقليل من رائحة الفم الكريهة.

ضبط ضغط الدم

الحبهان أيضًا يساهم في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الحبهان بانتظام قد يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم مما يجعله مفي…

الحبهان

