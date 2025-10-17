تأثير تناول نخاع العظام على صحة الرجال الجنسية.. لن تتخيل النتيجة

في السنوات الأخيرة، بدأ الكثير من الرجال بالبحث عن أطعمة طبيعية تعزز الأداء والصحة الجنسية، ومن أبرزها نخاع العظام، الذي أثار الجدل بين الخبراء والمختصين حول فوائده وتأثيره الحقيقي على الجسم.

ماذا يحتوي نخاع العظام؟

أحمد صلاح يقول، يُعد نخاع العظام مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، والحديد، والزنك، والكولاجين، وفيتامينات B، وهي عناصر تُسهم في تحسين الدورة الدموية ورفع مستوى الطاقة العامة في الجسم.

تأثيره على الصحة الجنسية للرجال

وأشار إلى أن تناول نخاع العظام قد يُحسّن القدرة الجنسية بشكل غير مباشر، وذلك من خلال:

1- تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم للأعضاء التناسلية.

2- رفع مستوى الطاقة وزيادة الشعور بالحيوية.

3- دعم إنتاج الهرمونات الذكرية بفضل محتواه من الزنك والدهون الطبيعية.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، أن نخاع العظام ليس علاجًا سحريًا، بل مكمل غذائي يمكن أن يدعم الصحة العامة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

وأكد، الإفراط في تناوله قد يسبب ارتفاع الكوليسترول أو زيادة الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لذا يُنصح بالاكتفاء بمرتين أسبوعيًا على الأكثر، ويفضّل أن يكون مطهوًا بطريقة صحية.

وأختتم صلاح:" نخاع العظام قد يمنح دفعة من الطاقة ويحسّن الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابًا على الصحة الجنسية، لكن الفاعلية الحقيقية تعتمد على نمط الحياة المتوازن، والتغذية السليمة، وممارسة الرياضة بانتظام".