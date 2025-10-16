بعد إصابة 6 آلاف طالب ماليزي.. تحذير من سلالة جديدة لكورونا

تشهد ماليزيا حالة من القلق الصحي المتصاعد بعد تسجيل إصابة نحو ستة آلاف طالب بأعراض تنفسية حادة، في وقت يتزامن فيه هذا التفشي مع رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف باسم "XFG".

ورغم تأكيد السلطات أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، فإن تزامن موجة العدوى مع اقتراب موسم الامتحانات أثار تساؤلات حول جاهزية النظام الصحي والتعليمي لمواجهة احتمال انتشار أوسع للمرض.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post، أُغلقت عدة مدارس في ولايات مختلفة مؤقتًا، بعد تزايد الإصابات بين الطلاب، خصوصًا في ولاية سيلانجور، إذ ظهرت أعراض الحمى والتهاب الحلق والإرهاق على مئات التلاميذ.

وأكدت وزارة الصحة الماليزية أن عدد الإصابات بالإنفلونزا ارتفع من 14 حالة فقط الأسبوع الماضي إلى 97 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن معظمها سُجل في مدارس ورياض أطفال، ما دفع إلى فرض حجر صحي ذاتي للطلاب المصابين لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام، مع تنفيذ حملات تطهير واسعة داخل المنشآت التعليمية.

ويأتي هذا التفشي قبل أسابيع من انطلاق امتحانات الثانوية العامة الماليزية (SPM)، التي يخوضها أكثر من 400 ألف طالب، ما زاد من الضغط على السلطات للتوفيق بين سلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية.

في الوقت نفسه، حذّر خبراء الصحة من توسّع انتشار المتحوّر الجديد من كورونا "XFG"، الذي اكتُشف لأول مرة في الهند في يونيو الماضي، ويُشكل حاليًا أكثر من 8% من حالات الإصابة في ماليزيا. وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية "متحورًا قيد المراقبة" نظرًا لقدرته العالية على الانتقال واحتمال مقاومته للمناعة.

وأوضح المدير العام للصحة الماليزية، محمد أعظم أحمد، أن بلاده كثّفت المراقبة الجينية للفيروسات، وأعادت إصدار إرشادات وقائية للمدارس تتضمن التهوية الجيدة، والتعقيم الدوري، وتقليل التجمعات الكبيرة، مؤكدًا أن الخبرة التي اكتسبتها ماليزيا خلال جائحة كورونا عززت قدرتها على التعامل مع الموقف.

ويرى خبراء أن موجة الإصابات الحالية قد تكون نتيجة لانخفاض المناعة المجتمعية بعد سنوات من العزل وارتداء الكمامات، وهو ما جعل الأطفال أكثر عرضة للأمراض الموسمية، وسط دعوات لمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنّب أزمة صحية جديدة.

