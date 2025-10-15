هل تعاني من الإمساك المزمن؟.. هذه الأطعمة قد تكون الحل



في خطوة غير مسبوقة نحو تحسين جودة حياة مرضى الإمساك المزمن، أصدر باحثون من كلية كينغز كوليدج لندن أول إرشادات غذائية شاملة مدعومة بالأدلة العلمية، توضح دور التغذية والمكملات في إدارة أعراض هذا الاضطراب الشائع.

وبحسب موقع Medical Xpress، تأتي هذه الإرشادات بعد مراجعة أكثر من 75 تجربة سريرية، شارك في تحليلها فريق متعدد التخصصات ضم أطباء جهاز هضمي، وأخصائيي تغذية، وأطباء رعاية أولية. وخلصت التوصيات إلى 59 إرشادا عمليا و12 أولوية بحثية، باستخدام منهجية "GRADE" العالمية لتقييم جودة الأدلة.

خيارات غذائية جديدة تتصدر التوصيات

وأظهرت النتائج أن تناول فاكهة الكيوي، وخبز الجاودار، والمياه المعدنية الغنية، إضافة إلى مكملات ألياف السيليوم وبعض أنواع البروبيوتيك وأكسيد المغنيسيوم، قد يسهم بفاعلية في تخفيف أعراض الإمساك المزمن.

في المقابل، فإن التوصيات التقليدية مثل اتباع نظام غذائي عام غني بالألياف لم تثبت فعاليتها بشكل مستقل، ما يطرح تساؤلات حول شيوع استخدامها كعلاج أولي دون نتائج ملموسة.

من التوصيات إلى التطبيق

تهدف هذه الإرشادات إلى تزويد الأطباء وأخصائيي التغذية بأدوات عملية تساعد في تقديم نصائح مبنية على الأدلة للمرضى.

كما جرى تطوير أداة تفاعلية تسهل اعتماد هذه التوصيات سريريا في مختلف أنحاء العالم.



ورغم النتائج الإيجابية لبعض الأطعمة والمكملات، أشار الباحثون إلى أن جودة العديد من الدراسات لا تزال منخفضة، حيث ركزت معظم التجارب على مكونات منفردة، بدلا من تقييم النظام الغذائي ككل، ما يسلط الضوء على ضرورة إجراء دراسات أوسع وأكثر شمولا في المستقبل.