سبب مفاجئ لـ انتشار سرطان المثانة بين الرجال

اكتشف باحثون من إسبانيا والولايات المتحدة أن خلايا المثانة الذكرية أكثر عرضة للنمو الانتقائي للطفرات الخطيرة قبل أن يتطور المرض.

وحلل الباحثون عشرات العينات من المثانة، واكتشفوا طفرات في الجينات المرتبطة بالسرطان لدى الرجال.

وهذه الطفرات منحت الخلايا "ميزة تطورية"، مما زاد من احتمالية تكرار وتكاثر مجموعات الخلايا المصابة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور لوبيز بيجاس عالم الأحياء في معهد أبحاث الطب الحيوي في برشلونة: "تتراكم العديد من الطفرات في الأنسجة السليمة طوال الحياة،

ولكن المهم ليس فقط عدد الخلايا، بل أيضا أي منها يتمكن من التفوق على الخلايا الأخرى والتوسع إلى استنساخات وهي نسخ من نفس الخلية تحمل نفس الطفرات".

وأضاف: "الجنس البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على هذه العملية".

وقال الدكتور آبل جونزاليس طبيب الأورام البريطاني: "هذه هي المرة الأولى التي نلاحظ فيها مثل هذه التأثيرات بشكل مباشر في أنسجة المثانة السليمة بدلا من الأورام".

وتابع: "هذا يدل على أن المراحل الأولى من تطور السرطان تتأثر بعوامل خاصة بالجنس".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات المثانة من 45 متبرع مريض، واستخدموا طريقة تسلسل حساسة للغاية قادرة على اكتشاف الطفرات النادرة التي لا تتمكن الأدوات الجينومية القياسية من اكتشافها.

ووجد الباحثون أن بعض الطفرات كانت أكثر احتمالا في عينات المثانة الذكورية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة مثل هذه التأثيرات بشكل مباشر في أنسجة المثانة السليمة وليس في الأورام، مما يلقي الضوء على المراحل الأولى من تطور السرطان.

وأوضح الباحثون أنه من المهم أن نلاحظ أن الطفرات في الجين RBM10 وCDKN1A أكثر وفرة بشكل ملحوظ في سرطانات المثانة لدى الرجال مقارنة بالنساء.

ولاحظ الباحثين أيضا تأثيرا مذهلا بين عينات المتبرعين الذين كانوا يدخنون في السابق.

ومن بين المتبرعين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، كان أولئك الذين لديهم تاريخ من التدخين يحملون نسبة عالية من الطفرات في مُحفز TERT،

وهو عنصر في الحمض النووي يسمح للخلايا بتجنب الشيخوخة ومواصلة الانقسام.

وسرطان المثانة هو السرطان السابع الأكثر شيوعًا بين الرجال، ومن بين الشخصيات البارزة التي أصيبت به المغني فرانك سيناترا، والممثل جيمس ليبتون.

وبالإضافة إلى وجود الدم في البول، تشمل أعراض سرطان المثانة التبول المتكرر والألم وفقدان الوزن غير المبرر والتعب وسلس البول وآلام البطن.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم









