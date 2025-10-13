أطعمة مذهلة تعزّز الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ

في عصر تتسارع فيه وتيرة الحياة ويزداد فيه الاعتماد على التركيز والقدرة الذهنية، أصبح من الضروري دعم الدماغ بالغذاء المناسب.

فكما يحتاج الجسم إلى طاقة، يحتاج العقل إلى عناصر غذائية محددة تُعزز من الذاكرة، وتقوّي التركيز، وتحمي من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

إليك 4 أطعمة فعالة لتحسين الذاكرة وصحة الدماغ، وفق مايو كلينك.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون، السردين، الماكريل)

غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تشكّل جزءًا مهمًا من تركيب خلايا الدماغ.

تساعد في تحسين التركيز، الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

التوت الأزرق (Blueberries)

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

يساعد في تعزيز التواصل بين خلايا الدماغ وتحسين الأداء المعرفي.

المكسرات (خاصة الجوز/عين الجمل)

الجوز غني بأوميجا-3، مضادات الأكسدة، وفيتامين E.

بساعد فيدعم وظائف الدماغ، تحسين الذاكرة، وتقليل التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

الخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ، الكالي، الجرجير)

مليئة بـحمض الفوليك، فيتامين K، فيتامين B6 و B12 وهي عناصر مهمة لصحة الأعصاب والدماغ.

تساهم في إبطاء التراجع المعرفي مع التقدم في العمر.