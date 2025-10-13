أهم 6 فيتامينات لنمو الشعر وكثافته.. تعرفي عليها

الشعر الكثيف واللامع انعكاسا لصحة الجسم الداخلية، ولا تقتصر العناية به على المستحضرات الخارجية فقط، بل تبدأ من الداخل من خلال التغذية المتوازنة.

فيما يلي، قائمة بأهم العناصر الغذائية التي تؤدي دورا محوريا في تقوية الشعر وتحفيز نموه، وفقا لموقع " Times of India".

البيوتين "فيتامين B7"

يُعرف باسم "فيتامين الجمال"، لدوره في دعم إنتاج الكيراتين، البروتين الأساسي المكون للشعر، ونقصه يؤدي إلى هشاشة الشعر وتقصفه.

مصادره صفار البيض، المكسرات، السلمون، البطاطا الحلوة.

فيتامين د

يساعد هذا الفيتامين على تنشيط بصيلات الشعر من خلال مستقبلات خاصة، ونقصه يرتبط بأمراض مثل الثعلبة البقعية، ويمكن الحصول عليه عبر التعرض اليومي لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، وبعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، الحليب المدعّم، صفار البيض.

الحديد

من العناصر الأساسية لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يحفز نموه ويمنع تساقطه، خاصة لدى النساء.

نقصه من أبرز أسباب تساقط الشعر، ويمكنك الحصول عليه من اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ، ويفضل تناوله مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

الزنك

يؤدي دورا في إصلاح أنسجة الشعر وتنظيم عمل الغدد الدهنية المحيطة بالبصيلات، ونقصه يؤدي لتساقط الشعر وظهور القشرة.

ويوجد الزنك بكثرة في المحار والحمص وبذور القرع والكاجو.

فيتامين E

مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي ويمنح الشعر لمعاناً صحياً.

مصادره اللوز، الأفوكادو، بذور دوار الشمس، الزيتون.

أحماض أوميجا-3 الدهنية

دهون صحية مهمة لترطيب الشعر وتقليل التهابات فروة الرأس، وتوجد بكثرة في السلمون، السردين، بذور الشيا، بذور الكتان.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان