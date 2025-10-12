4 فوائد غير متوقعة لـ النوم ساعة مبكرا يوميا

نقص النوم مشكلة تنتج عن أربعة عوامل رئيسية وهما شاشات الأجهزة، وجداول المواعيد المزدحمة والخمول البدني وارتفاع منسوب التوتر النفسي.

وتختلف حاجة كل شخص لعدد ساعات النوم باختلاف العوامل الوراثية والسلوكية والبيئية والاجتماعية، ما يجعل الكمية المطلوبة تتباين بشكل فردي بين الأشخاص، وفقا لموقع "هيلث لاين".

كما أن الحالة الصحية عامل رئيسي آخر يؤثر على مدة النوم، لذا فإن النوم مبكرا بساعة يحسن اليقظة والإنتاجية والمزاج، خاصة لمن لديهم التزامات صباحية مبكرة.

فوائد النوم المبكر

تحسين المزاج واليقظة

عندما يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، فإنه يساعد على تنظيم المواد الكيميائية في الدماغ، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى مزاج أفضل وعقل أكثر صفاء.

زيادة الإنتاجية

يؤدي النوم الكافي إلى عمل الدماغ بفعالية أكبر؛ حيث يُحسن التركيز ويزيد من سرعة الاستجابة، وهذا يرفع من مستوى الأداء في البيئات المهنية والأكاديمية.

صحة بدنية أفضل

يدعم النوم الكافي عمليات الأيض في الجسم، بما في ذلك استجابة الأنسولين واستقلاب الدهون، ويُساعد في وظائف المناعة.

لكن ينصح بتعديل موعد النوم بشكل تدريجي، كي تتأقلم ساعتك البيولوجية مع جدول النوم واليقظة الجديد.

فإذا كنتَ تخطط لتغيير جدول نومك، يُنصح عموماً بتغييره تدريجياً، بمعدل 15 إلى 30 دقيقة كل بضعة أيام، بدلًا من اعتماد جدول جديد فجأة.

