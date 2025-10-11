5 أعراض تكشف عن تنميل الجسم وأسبابه الخفية

كتبت- نرمين ضيف الله:

قد يشعر البعض بوخز خفيف أو خدر مفاجئ في اليدين أو القدمين دون سبب واضح، وهي حالة تُعرف بتنميل الجسم.

ورغم أن الأمر قد يبدو بسيطًا في البداية، إلا أن استمرار الأعراض أو تكرارها قد يكون إشارة إلى مشكلة عصبية تحتاج إلى فحص طبي، وفق "Cleveland Clinic".

إليك أبرز 5 أعراض تُنذر بتنميل الجسم ومتى يجب القلق منه

وخز

شعور بوخز مستمر أو متقطع في جزء معين من الجسم غالبًا اليدين أو القدمين كأن شيءًا مغروسًا تحت الجلد.

خدر في اللمس أو فقدان الإحساس الجزئي

قد لا تشعر بالأشياء التي تلمسها، أو يفقد الجلد قدرته على الشعور بالحرارة أو البرودة أو حتى الألم في منطقة معينة.

تغير في الإحساس الموضعى

مثل تنميل يحدث إذا جلست أو وضعت وزنًا على جزء من الجسم لفترة طويلة، أو إذا تأذى عصب نتيجة انزلاق غضروفي أو ضغط موضعي.

ضعف أو صعوبة في الحركة مصاحبة التنميل

قد يُصحب التنميل انخفاض في القوة أو صعوبة في استخدام العضلة أو الجهة المتأثرة، مثل صعوبة المشي أو الإمساك بالأشياء.

تنميل مفاجئ أو تنمل يشمل جهة كبيرة من الجسم أو الجسم كله أو مصحوب بأعراض عصبية أخرى

مثل تنميل مفاجئ في ذراع ووجه معًا، أو تنميل يطرأ بسرعة مصحوب بغياب التوازن، تغير في الكلام أو الرؤية، أو ضعف عام وهي علامات تستدعي استشارة طبية عاجلة.