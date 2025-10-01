"قنبلة فيتامينات".. مشروب أخضر يحمي من الجلطات ويدعم صحة القلب

كتبت- أسماء العمدة:

لا شك في أن عصير السبانخ من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل بفعالية على دعم صحة الأوعية الدموية، بحسب أخصائي التغذية العلاجية، أحمد صلاح.

وقال "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن السبانخ وهو المكون الأساسي لهذا العصير، غني بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من الجلطات، ويعتبر "قنبلة فيتامينات".

وتابع أن السبانخ مصدر ممتاز لفيتامين K، الذي يؤدي دورًا مزدوجًا في صحة الدم، فيتامين K ضروري لتخثر الدم الصحي (عند الإصابة بجرح مثلاً)، ولكن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤثر على عمل بروتينات معينة تُعرف بـ"بروتينات M" التي تمنع تراكم الكالسيوم في الشرايين.

وأشار إلى أن تراكم الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين ويزيد من خطر الجلطات، الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين K يساهم في مرونة الأوعية الدموية.

مضادات الأكسدة القوية

وأكد أن السبانخ مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، هذه المركبات تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم التي يمكن أن تتلف خلايا الأوعية الدموية وتؤدي إلى التهاب وتصلب الشرايين، الأوعية الدموية الصحية والمرنة أقل عرضة لتكون الجلطات.

يحتوي على نترات طبيعية

وأشار إلى أن عصير السبانخ يحتوي على نسبة عالية من النترات الطبيعية، والتي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك مركب أساسي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للجلطات، لذا فإن الحفاظ عليه ضمن المعدل الطبيعي أمر حيوي.

غني المغنيسيوم والبوتاسيوم

وأضاف هذه المعادن الموجودة بوفرة في السبانخ تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، المغنيسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم ويساهم في استرخاء العضلات، بما في ذلك عضلات جدران الأوعية الدموية، البوتاسيوم يوازن مستويات الصوديوم في الجسم، ما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والجلطات.

الألياف

وبيّن أن السبانخ يحتوي على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، بينما ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر آخر لتكون الجلطات، حيث يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين (التصلب العصيدي).

واختتم بالإشارة إلى أن تناول هذا العصير بانتظام، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن أن يكون خطوة رائعة نحو تعزيز صحتك وحمايتك من الجلطات.