4 أطعمة نباتية غنية بالمغنيسيوم.. خطوات بسيطة لتعزيز صحتك



يعتبر المغنيسيوم من المعادن الحيوية التي تؤدي دورا لا غنى عنه في دعم وظائف الجسم الأساسية، بدءا من إنتاج الطاقة وحتى تعزيز صحة القلب والعظام.

ومع ذلك، ينتشر نقص هذا المعدن الحيوي بين الناس بشكل مفاجئ، ما يعرضهم لمشكلات صحية متعددة تتراوح بين التعب المزمن واضطرابات المزاج إلى أمراض مزمنة خطيرة.



وفقا لموقع timesofindia، تشير دراسة جامعة هارفارد إلى أن زيادة تناول المغنيسيوم قد تقدم فوائد صحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والأرق، والقلق، وداء السكري.

فيما يلي نستعرض4 مصادر نباتية غنية بالمغنيسيوم، مع نصائح حول الطرق الأمثل لتحضيرها للحفاظ على قيمتها الغذائية:

فول الصويا الأخضر



يوفر حوالي 64 ملغ من المغنيسيوم لكل 100 جرام، ويعزز صحة الجهاز العصبي والعضلي، كما يعمل مع الكالسيوم على تقوية العظام، وينصح بطهيه لمدة 3-5 دقائق للحفاظ على قيمته الغذائية.

الفاصوليا السوداء



مصدر غني بالمغنيسيوم "70 ملغ لكل 100 جرام" ويساعد في تعزيز صحة العظام وتنظيم مستوى السكر في الدم، ويفضل نقعها طوال الليل لزيادة امتصاص المعادن.

السبانخ



من أغنى الخضراوات بالمغنيسيوم، ويساهم طهيه على البخار أو القلي الخفيف في الحفاظ على المعادن وتقليل فقدها، مما يعزز من دوره في تقليل مخاطر داء السكري وأمراض القلب.

بذور اليقطين



تحتوي على 262 ملغ من المغنيسيوم لكل 100 جرام، وتساهم في تحسين المزاج وتقليل القلق والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية، ويمكن تناولها نيئة أو محمصة لإضافة نكهة وقرمشة مميزة.

