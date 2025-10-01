بدائل الملح.. الحل السحري المهمل للوقاية من أمراض القلب

رغم أن ارتفاع ضغط الدم يصيب ما يقرب من 120 مليون شخص بالغ حول العالم، ويعد أحد أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب والسكتات الدماغية، إلا أن الغالبية ما زالت تتجاهل إجراءات بسيطة يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في الوقاية والعلاج.

وفقا لموقع newsroom، كشفت دراسة عرضت خلال اجتماعات جمعية القلب الأمريكية لعام 2025، أن أقل من 5% من الناس يستخدمون بدائل الملح بدلا من الملح العادي في طعامهم، رغم ما أثبتته الأبحاث من فعاليتها في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

واعتمدت الدراسة على بيانات 37,080 مشاركا ضمن المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية "NHANES" خلال الفترة من 2003 إلى 2020. وتبين أن:

-استخدام بدائل الملح بلغ ذروته بنسبة 5.4%

-انخفض إلى 2.5% فقط عام 2020

- حتى بين الأشخاص الذين ينصح لهم باستخدامها كانت النسبة ضئيلة



من يستفيد منها أكثر؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم كانوا الأكثر استخداما لبدائل الملح، بينما بقي استخدامها نادرا بين الأصحاء أو غير المعالجين.

وتعتمد بدائل الملح على استبدال كلوريد الصوديوم "الملح العادي" بـ كلوريد البوتاسيوم، مما يقلل من استهلاك الصوديوم ويرفع مستوى البوتاسيوم، وهما عاملان مهمان في تنظيم ضغط الدم.



ليست مناسبة للجميع

يحذر الخبراء من استخدام بدائل الملح دون استشارة الطبيب، خصوصا:

-مرضى الكلى

- من يتناولون أدوية تؤثر على مستويات البوتاسيوم في الدم

ففي هذه الحالات، يمكن أن تؤدي زيادة البوتاسيوم إلى مضاعفات صحية خطيرة.



بدائل طبيعية لتقليل الصوديوم

لمن لا يفضلون بدائل الملح أو لا ينصح لهم بها، توجد طرق بسيطة لتقليل الصوديوم في النظام الغذائي دون المساس بالنكهة:

-استخدام التوابل الطبيعية مثل: الريحان، الكركم، الفلفل الحلو

-إضافة قشر أو عصير الحمضيات كالليمون والبرتقال

-الاعتماد على الثوم، البصل، الزنجبيل لإبراز الطعم

-اختيار الخضراوات الطازجة بدلا من المعلبة أو المصنعة