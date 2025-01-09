دراسة تكشف الوقت الجيد لتناول فنجان القهوة… تعرف عليه



كشف بحث حديث أن الأشخاص التي تتناول قهوة صباحا، تزداد لديهم خطر الوفاة المبكر، نتيجة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأشخاص التي تتناول القهوة خلال اليوم بأكمله، وفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".



قال بحث جديد إن الذين يشربون القهوة في الصباح لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر أقل للوفاة بشكل عام مقارنة بمن يشربون القهوة طوال اليوم.



وأجرى البحث الدكتور لو تشي، رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الأمريكية والأستاذ في جامعة تولين.



وقال تشي: "تشير الأبحاث حتى الآن إلى أن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع 2. ونظراً لتأثيرات الكافيين على الجسم، أردنا معرفة ما إذا كان الوقت الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب".



واستندت الدراسة إلى بيانات 40725 شخصاً شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2018.

و تمكن البحث من ربط معلومات شرب القهوة بسجلات الوفيات، وسبب الوفاة على مدى فترة تتراوح من 9 إلى 10 سنوات.



النتائج

وكان حوالي 36% من المشاركين يشربون القهوة الصباحية (قبل منتصف النهار)، و16% منهم يشربونها طوال اليوم (صباحاً وبعد الظهر ومساءً) و48%% لم يكونوا يشربون القهوة.



وبالمقارنة مع من لم يشربوا القهوة، كان شاربو القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16%، وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%.



ومع ذلك، لم يكن هناك انخفاض في المخاطر بالنسبة لشاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بغير شاربي القهوة.



عدد الفناجين



واستفاد شاربو القهوة الصباحية من انخفاض المخاطر سواء كانوا يشربون باعتدال (من كوبين إلى 3 أكواب) أو يشربون بكثافة (أكثر من 3 أكواب).



بينما استفاد شاربو القهوة الصباحية الخفيفة (كوب واحد أو أقل) من انخفاض أقل في المخاطر.



وقال الدكتور تشي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية. تشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم".

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