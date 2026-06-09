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8 علامات قد تظهر أثناء الأنشطة اليومية تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

كتب : شيماء مرسي

05:30 م 09/06/2026

ارتفاع ضغط الدم

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كتبت- شيماء مرسي
يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكثير من الأشخاص حول العالم، ويعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وكشف موقع "هيلث" عن أبرز العلامات التي قد تظهر أثناء أداء الأنشطة اليومية تدل على ارتفاع ضغط الدم.


الصداع


من العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم التي يعاني منها الكثيرون الصداع الشديد في مؤخرة الرأس بشكل متكرر خاصة في الصباح.


تعب غير عادي


من العلامات الأخرى التي قد تظهر في المنزل الشعور بالتعب غير المعتاد، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى بذل القلب المزيد من الجهد.


ضيق التنفس


قد يكون ضيق التنفس خاصة أثناء القيام بالأعمال المنزلية العادية أو صعود الدرج أو المشي مؤشر آخر على ارتفاع ضغط الدم ووجود مشكلة تؤثر على الأوعية الدموية.


نزيف الأنف


قد يعاني البعض من نزيف أنفي متكرر دون سبب واضح، قد يكون السبب جفاف الهواء أو الحساسية، ولكن إذا كنت تعاني منه بشكل متكرر، يجب استشارة الطبيب فورا.


الرؤية الضبابية


قد تكون أعراض مثل تشوش الرؤية والصداع علامات مبكرة لارتفاع ضغط الدم، حيث تتأثر الأوعية الدموية في العينين، مما يؤدي إلى اضطرابات بصرية مؤقتة، أو صعوبة في التركيز، أو الشعور بضغط حول العينين.


قلة النوم


قد يكون عدم القدرة على النوم جيدا والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أو الشخير مؤشر على ارتفاع ضغط الدم.


ألم الصدر


قد يكون الشعور بألم أو ضيق في الصدر علامة تحذيرية مبكرة أخرى، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.


الشعور بالغضب باستمرار


يمكن أن يؤدي التوتر المزمن والغضب إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تفاقمه.

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