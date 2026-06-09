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تحرك رسمي بشأن واقعة دعاء أطفال على والدهم في المقابر.. ومفاجأة: "الأب حي"

كتب : أحمد جمعة

07:14 م 09/06/2026 تعديل في 07:23 م

الدكتور سحر السنباطي

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وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمتابعة الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت مقطع فيديو يظهر طفلين برفقة والدتهما أثناء تواجدهما بإحدى المدافن، حيث تضمن المقطع إبلاغ الأم لطفليها بوفاة والدهما رغم كونه على قيد الحياة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية الطفلين وصون حقوقهما.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه فور رصد الواقعة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000)، تمت إحالة الشكوى إلى الجمعية الأهلية الشريكة بمحافظة الإسكندرية لإجراء البحث الاجتماعي والنفسي اللازم، في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأطفال وتوفير أوجه الحماية والدعم المناسبة لهم.

وفي هذا السياق، أكد صبرى عثمان مدير الادارة العامة لنجدة الطفل، في بيان اليوم، تواصل الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون مع الأم، والتي أفادت بأنها قامت بتصوير المقطع المتداول خلال زيارتها للمدافن برفقة طفليها لإحياء الذكرى السنوية لوفاة والدها، مؤكدة أن ما بدر منها جاء نتيجة حالة من الغضب والانفعال وسوء حالتها النفسية في ظل الخلافات الأسرية القائمة بينها وبين والد الطفلين.

كما أسفرت المتابعة عن أن الطفلين ملتحقان بإحدى الحضانات، ولا يعانيان من أية مشكلات صحية أو سلوكية ظاهرة.

ووجهت رئيسة المجلس بانتظام الأم في جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه التربوي، بهدف تعزيز وعيها بأساليب التربية الإيجابية، والتأكيد على خطورة إقحام الأطفال في الخلافات الأسرية، إلى جانب توعيتها بالاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالمحتوى المرتبط بالأطفال وشؤون الأسرة.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمرار المتابعة النفسية والاجتماعية للطفلين من خلال الأخصائيين التابعين لخط نجدة الطفل (16000)، للتأكد من عدم وجود أي آثار نفسية مترتبة على الواقعة، وضمان توفير الدعم اللازم لهما بما يحقق مصلحتهما الفضلى.

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خط نجدة الطفل سحر السنباطي القومي للطفولة

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