معشوق الملايين.. مشروب شهير يحمي قلبك ويضبط الكوليسترول

كتب- سيد متولي:

ربما يكون احتساء مشروب معين هو الحل الأمثل لإدارة نسبة الكوليسترول في الدم لديك، ومع ذلك، هناك طريقة صحيحة لشربه، لكن قد تفعلها بطريقة خاطئة.

وكشفت الأبحاث عن وجود علاقة بين الاستمتاع بفنجان شاي جيد، وبين التمتع بصحة جيدة.

وأوضح الدكتور أندرو ويل، وهو شخصية بارزة في مجال الصحة الشاملة، كيفية شرب الشاي بالضبط، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وتظهر الدراسات أن بعض أنواع الشاي، وخاصة الشاي الأخضر والأسود، وتساعد في محاربة الكوليسترول.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية توجد في الشاي، تلعب دوراً مهماً في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، أو ما يُسمى عادةً "الكوليسترول الضار".

وعلاوة على ذلك، فإن هذه المواد المفيدة قادرة على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد، من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، ومنع تراكم الكوليسترول داخل الشرايين.

ولكن هناك مشكلة واحدة، فالممارسة الشائعة لإضافة مواد إلى الشاي مثل الحليب أو السكر أو الكريمة قد تلغي هذه الفوائد، إذ ترتبط بروتينات الحليب بالكاتيكين، ما يجعلها أقل قدرة على الامتصاص من قبل الجسم وتحد من تأثيراتها الخافضة للكوليسترول، وللحصول على الفوائد الكاملة، إليك ما يوصي به الخبراء:

اختر الشاي الخالي من الحليب أو السكر.

إذا كنت بحاجة إلى لمسة من الحلاوة، حاول استخدام بدائل طبيعية مثل كمية صغيرة من العسل.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Nutritional Science، فإن إضافة السكر أو الحليب إلى الشاي يقلل بشكل كبير من التوافر البيولوجي لمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تعد ضرورية لخفض مستويات الكوليسترول السيئ.

وتُظهر الأبحاث أن وجود بروتينات الحليب يمكن أن يحجب ما يصل إلى 40% من خصائص مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، ما يقلل من فعاليته في إدارة الكوليسترول.

اختر الشاي الأخضر أو الأسود، تحتوي هذه الأنواع على أعلى تركيز من الكاتيكين.

الشاي الأخضر قوي بشكل خاص، مع مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاي الأسود.

ووجدت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (2014) أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7%.

في حين أن الشاي الأسود له تأثير أقل قليلاً، لكنه لا يزال يوفر تأثيرات مفيدة على صحة القلب.

محتوى الكاتيكين الأعلى في الشاي الأخضر يجعله خيارًا أكثر فعالية لإدارة الكوليسترول.

انقع الشاي في الماء لمدة 3 إلى 5 دقائق لاستخراج مركباته المفيدة بالكامل

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية (2018) أن وقت النقع الأمثل يعزز استخراج الكاتيكين بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بنقع الشاي لمدة 1 إلى 2 دقيقة، وهذا يضمن لك الحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية للقلب من الشاي.

وفقًا لبيانات جمعية القلب الأمريكية (2021)، يُظهر الأفراد الذين يستهلكون الشاي يوميًا لمدة 3-4 أسابيع تحسنات كبيرة في مستويات الكوليسترول لديهم، مع انخفاض في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات LDL.

كما ارتبط شاربو الشاي بانتظام بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

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