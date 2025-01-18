تعرف على دور ملصقات البيانات الغذائية في تعديل اختيارات الطعام

توصلت دراسة حديثة إلى أن إضافة ملصقات السعرات الحرارية على الأطعمة في قوائم الطعام والمنتجات يؤدي إلى تقليل بسيط في اختيارات الأشخاص للوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

وقد قام فريق من الباحثين من جامعات لندن وباث سبا وكامبريدج وأكسفورد بفحص نتائج 25 دراسة حول تأثير ملصقات السعرات الحرارية على سلوك المستهلكين واستهلاكهم للطعام.

ووجد الباحثون أن وجود ملصقات السعرات الحرارية في المتاجر والمطاعم أدت إلى تقليل طفيف في السعرات الحرارية التي يختارها الناس عند شراء الطعام، ووفق "مديكال إكسبريس".

أظهر التحليل أن متوسط الانخفاض في السعرات الحرارية كان 1.8%، وهو ما يعادل 11 سعرة حرارية في وجبة تحتوي على 600 سعرة حرارية، أي ما يعادل تقريبًا حبتين من اللوز.

وقد أشار الباحثون إلى أن هذه التغييرات الطفيفة في استهلاك السعرات قد يكون لها تأثيرات ملحوظة على المدى الطويل، خصوصًا أن معظم البالغين يميلون إلى اكتساب الوزن مع تقدم العمر.

تشير تقديرات تقرير حكومي بريطاني إلى أن 90% من الأشخاص في إنجلترا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا قد يكتسبون حوالي 9 كغم على مدى عشر سنوات.

وقال الدكتور غاريث هولاندز، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن المراجعة التي قاموا بها أظهرت أن وضع ملصقات السعرات الحرارية يسهم في تقليل معتدل في السعرات الحرارية التي يختارها ويستهلكها الأفراد.

وأضاف أن هذه النتيجة قد تكون لها آثار إيجابية على الصحة العامة، ولكن وضع هذه الملصقات ليس حلاً سحريًا.