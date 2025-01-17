إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن تعديل لوائحها الخاصة بالمواد المضافة للألوان، حيث حظرت استخدام الصبغة الحمراء رقم 3 (FD&C Red No. 3) في الأطعمة والأدوية التي تُؤكل أو تُشرب، وذلك بموجب قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي.

أين تُستخدم الصبغة الحمراء رقم 3؟

ووفقًا لما ورد في صحيفة هيلث داي، تُستخدم هذه الصبغة بشكل أساسي لإضفاء لون أحمر كرزي ساطع على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:

الحلوى

الكعك

البسكويت الصغير (الكوكيز)

الحلويات المجمدة

الكريمات

الزينة

بعض الأدوية المتناولة

أسباب الحظر

يستند قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى عريضة قُدمت عام 2022، استندت بدورها إلى أبحاث أظهرت أن هذه المادة المضافة للألوان تُسبب السرطان لدى الفئران الذكور عند تعرضهم لمستويات عالية منها.

موقف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تأثيرها على البشر

على الرغم من ذلك، تُؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الصبغة الحمراء رقم 3 لها نفس التأثير الضار على البشر، مشيرةً إلى أن تعرض البشر لهذه المادة يكون بشكل عام بمستويات أقل بكثير من تلك التي استُخدمت في الدراسات على الفئران.

دفاع رابطة مصنعي الألوان

دافعت الرابطة الدولية لمصنعي الألوان عن استخدام الصبغة الحمراء رقم 3، مشيرةً إلى أن الأبحاث التي أجرتها لجان علمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أظهرت أن هذه المادة آمنة بالمستويات التي يستهلكها البشر عادةً.

الجدول الزمني لتنفيذ القرار

بموجب القرار الجديد، تم تحديد فترات زمنية للشركات المصنعة لتعديل منتجاتها:

شركات تصنيع الأغذية

حتى 15 يناير 2027 لإعادة صياغة منتجاتها.

شركات تصنيع الأدوية

حتى 18 يناير 2028 لإعادة صياغة منتجاتها.

كما ينص القرار على وجوب امتثال جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة للوائح الإضافات الملونة الجديدة، وبذلك، ألغت الوكالة الترخيص السابق لاستخدام هذه المادة المضافة للألوان في الأغذية والأدوية المتناولة.

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