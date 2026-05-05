يزداد اهتمام الحجاج بالتعرف على أسعار الهدي وطرق شرائه وأماكن دفعه داخل مكة المكرمة، مع اقتراب موسم الحج 2026، في ظل تنوع الخيارات الرسمية التي تتيح أداء النسك بسهولة ووفق الضوابط الشرعية.

وتوفر الجهات المعتمدة في المملكة منظومة متكاملة تضمن ذبح الهدي في الوقت الشرعي وتوزيعه على المستحقين داخل وخارج المملكة.

أسعار الهدي في موسم الحج 2026

شهدت أسعار الهدي في موسم حج 2026 تفاوتًا حسب نوع الأضحية وجودتها، إذ اعتمد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تسعيرة تبدأ من نحو 440 ريالًا سعوديًا لبعض الأنواع مثل الأغنام الأفريقية، بينما ترتفع الأسعار تدريجيًا بحسب النوع لتصل إلى أكثر من 1100 ريال لبعض السلالات مثل: الحري.

ويبلغ متوسط سعر بعض الصكوك المعتمدة حوالي 720 ريالًا، بما يعادل قرابة 192 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.



وتشمل الأسعار المتداولة في منصات الحجز أنواعًا مختلفة، من بينها السواكني بنحو 750 ريالًا، والأوروبي بنحو 830 ريالًا، وصولًا إلى الحري الذي يعد من أعلى الفئات سعرًا.

أماكن دفع الهدي في مكة 2026

تتنوع أماكن دفع الهدي في مكة المكرمة ما بين منصات إلكترونية وبنوك وجمعيات خيرية معتمدة، أبرزها منصة "أضاحي" التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تعتبر الجهة الرسمية الرئيسية لإصدار صكوك الهدي، وتتيح الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع في مكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى ماكينات الخدمة الذاتية.

وتوفر البنوك السعودية مثل: البنك الأهلي ومصرف الراجحي خدمة شراء صكوك الهدي مباشرة عبر التطبيقات الإلكترونية أو الفروع، مع ربط الخدمة بمنصة "أضاحي" لضمان تنفيذ الذبح في الوقت الشرعي.

الجمعيات الخيرية المعتمدة

تشارك عدد من الجمعيات الخيرية في توفير صكوك الهدي داخل مكة، ومن أبرزها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية التي تقدم صكوكًا تبدأ من 440 ريالًا، وجمعية البر بمكة التي تصل أسعار صكوكها إلى نحو 900 ريال، إضافة إلى جمعية خيركم التي توفر الخدمة ضمن موسم الحج عبر قنواتها الرسمية.

أماكن الذبح المعتمدة في مكة

يشرف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على مجازر رسمية مخصصة لذبح الهدي، من أبرزها مجازر المعيصم القديمة والجديدة، والجموم، والعكيشية.

وتعمل هذه المواقع وفق أنظمة صحية وشرعية دقيقة، ويتم توزيع اللحوم على الفقراء في مختلف الدول الإسلامية.

ويتيح مسلخ العكيشية المركزي خيار الذبح اليدوي لمن يرغب في أداء النسك بنفسه، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الخاصة بوقت الذبح واشتراطات الأضحية.

شراء صك الهدي إلكترونيًا

يمكن للحجاج شراء صك الهدي بسهولة عبر منصات إلكترونية معتمدة، مثل: موقع "أضاحي"، أو من خلال تطبيقات البنوك والجمعيات الخيرية، ما يتيح إتمام الإجراءات قبل أو أثناء موسم الحج دون الحاجة للحضور المباشر.

أحكام وضوابط شرعية خاصة بالهدي

يجوز دفع قيمة الهدي مسبقًا قبل الحج، بشرط أن تتولى جهة معتمدة عملية الذبح في وقته الشرعي خلال أيام النحر من 10 إلى 13 ذو الحجة، ولا يشترط على الحاج أن يقوم بالذبح بنفسه، بشرط أن يتم داخل حدود الحرم وتحت إشراف الجهات المختصة.



وبذلك توفر منظومة الهدي في موسم حج 2026 خيارات متعددة تضمن التيسير على الحجاج، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والتنظيمية التي تكفل أداء النسك بطريقة آمنة ومنظمة.

