سر الشعور بـ"لسعة كهربائية" عند لمس الأشخاص.. لن تتوقع الأسباب

كتب – سيد متولي

يشعر بعض الأشخاص بإحساس شبيه بـ"اللسعات الكهربائية" عند ملامسة آخرين أو مصافحتهم، لكن هل تعرف الأسباب وراء هذا الأمر؟.

سبب الشعور باللسعات الكهربائية

وبحسب موقع Betterhealth، فإن الإحساس باللسعات الكهربائية أمر طبيعي لا يستدعي القلق، ويحدث بسبب انتقال شحنات كهربية صغيرة من وإلى جسم الشخص، والتي تنتج عن احتكاكه بأي جسم آخر.

4 عوامل تحفز إحساس اللسعات

تناول كميات كبيرة من الأطعمة المالحة.

جفاف الجلد الذي يسهل عملية انتقال الشحنات الكهربائية من وإلى الجسم.

ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة صوفية.

انخفاض معدلات الرطوبة في الجو.

نصائح لتجنب اللسعات الكهربائية

تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة الصوفية، واستبدالها بالملابس القطنية.

ارتداء ملابس داخلية وجوارب ذات أقمشة قطنية.

شرب كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم.

الحرص على ترطيب الجلد عن طريق استخدام الكريمات.

ارتداء الأحذية المطاطية أو المصنوعة من الجلد.







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