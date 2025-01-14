انتفاخ العين قد يكون علامة على سرطان نادر.. احذر الأعراض

كتب – سيد متولي

عندما لاحظت عازفة التشيلو المحترفة والمعلمة، ليزي سبير، الانتفاخات تحت عينيها، لم تتخيل أبدًا أن هذا سيؤدي إلى تشخيص يغير حياتها، إذ اقترحت عليها ابنتها زيارة الطبيب لمعرفة سبب ظهور هذه العلامة في عينيها.

وتتذكر ليزي: "قالت لي ابنتي لوري: "أمي، أعتقد أنك بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب لأنك لا تبدين في حالة جيدة"، كانت الانتفاخات تحت عيني كبيرة بشكل مثير للسخرية، وهو ما أرجعته إلى التعب لأنني لم أكن أنام جيدًا، أخبرت لوري أنني لن أضيع وقت الطبيب بمشكلة تجميلية، لكنها أقنعتني بالذهاب"، بحسب صحيفة إكسبريس.

وفي فبراير 2021، ذهبت ليزي على مضض إلى موعد لإجراء فحوصات دم روتينية، وصُدمت عندما جاءت النتائج بعد يوم واحد مشيرة إلى وجود خلل وأُمرت بالذهاب إلى المستشفى على وجه السرعة لإجراء خزعة نخاع العظم، "لم أتوقع ذلك وأدركت على الفور أن هذا ليس خبرا جيدا".

وعندما وصلت السيدة البالغة من العمر 56 عاما، من مدينة أوتوكستر في ستافوردشاير بالمملكة المتحدة، إلى المستشفى، ازدادت الأخبار سوءا، تقول: "أخبروني أنه لم يعد هناك حاجة إلى خزعة لأن فحوصات الدم أظهرت إصابتي بسرطان الدم، وكان الأمر مجرد تحديد النوع".

"لقد شعرت بالخدر، قبل بضعة أيام فقط، كان عليّ إقناع نفسي بالذهاب إلى الطبيب، والآن تم تشخيصي بسرطان الدم."

تم تشخيص ليزي بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال منه بين البالغين.

ما الأعراض؟



ومن بين الأعراض التي تعاني منها ليزي التعب الشديد، وهو ما يعتقد الأطباء أنه ربما يفسر الانتفاخات تحت عينيها، وأمضت ليزي ثمانية أسابيع في تلقي العلاج في مستشفى نوتنجهام سيتي، حيث خضعت لدورة مكثفة من العلاج الكيميائي، والذي تطلب حقن الأدوية مباشرة في السائل المحيط بالحبل الشوكي، ولكن لسوء الحظ، فشل خطة شهرين من العلاج الشاق في شفاء سرطان الدم الليمفاوي الحاد لديها، لذلك وصف لها الأطباء دورة من العلاج المناعي قبل أن يكشف الأطباء أنها بحاجة إلى عملية زرع الخلايا الجذعية لاستبدال خلايا الدم التالفة بأخرى سليمة.

وباعتبارها وحيدة، لم يكن لدى ليزي شقيق أو شقيقة لمساعدتها، ما يعني أن ابنتها الوحيدة، لوري، التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا وتدرس في الجامعة، كانت الخيار الواضح، تقول ليزي: "قال الأطباء إن لوري كانت نصف مطابقة، ونظرًا لخطورة حالتي، فقد كان هذا هو أملنا الأفضل، كانت رائعة وقالت إنها ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة".

في سبتمبر 2021، تم أخذ الخلايا الجذعية من لوري عبر أنبوب في الشريان الفخذي في الفخذ، وفي صباح اليوم التالي، تم ضخها في ذراع ليزي، قبل إجراء اختبارات أسبوعية لمراقبة عدم رفض الخلايا الجديدة، وبعد ستة أشهر، تم استكمال عملية جمع المزيد من الخلايا الجذعية من لوري، ولفترة طويلة، بدت الأمور إيجابية وظنت الأسرة أن مخاوف ليزي الصحية ربما تكون وراءهم، ولكن في نوفمبر 2023 تلقت الأخبار المدمرة بأن سرطان الدم لديها قد عاد.

تقول ليزي: "لقد شعرت بالذهول التام، لقد عدت للتو من إجازة رائعة، ورغم أنني كنت أشعر بالتعب الشديد، فقد افترضت أن ذلك كان بسبب العلاج الذي تلقيته في وقت سابق، أخبروني أنه لن يكون من المجدي أن تتبرع لوري مرة أخرى، ولكن بعد ذلك قال لي طبيبي: "أنت محظوظة، فهناك علاج جديد يسمى العلاج بالخلايا التائية CAR-T، لكن الأمر لم يكن بسيطًا لأنه يتعين عليك الحصول على موافقة من لجنة صندوق أدوية السرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولا يوجد ما يضمن ذلك، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 500 ألف جنيه إسترليني."

العلاج بالخلايا التائية

ويتضمن العلاج باستخدام CAR-T تعديل خلايا الجهاز المناعي للمريض (الخلايا التائية) في المختبر حتى تتمكن من الارتباط بالخلايا السرطانية ثم قتلها بمجرد إعادتها إلى مجرى الدم، وقد أظهرت الأدلة أن هذا العلاج فعال ضد سرطان الدم الليمفاوي الحاد ويمكن أن يزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة.

وبعد أن استمرت في تلقي العلاج الكيميائي في انتظار القرار، تدهورت صحة ليزي، فقد أدى رد فعلها تجاه العلاج الكيميائي إلى فقدان مؤقت للبصر في عينها اليمنى، وبدأت تعتمد على كرسي متحرك بعد فقدان الإحساس في ساقيها، وكانت تكافح للبقاء مستيقظة، "كنت أعلم أنه إذا لم أخضع لعملية CAR-T فسوف أموت، لذا كان هذا خياري الوحيد"، كما تقول ليزي، ثم جاءت الموافقة في فبراير الماضي.

وتقول ليزي، التي تلقت تأكيدا على نجاح الدواء في أغسطس الماضي، حيث كان سرطانها في مرحلة أخف، "لقد جاء الدواء الفعلي في ما يشبه علبة قرص DVD، واستغرق حقنه حوالي ثلاث ساعات"ـ ورغم معاناتها من الآثار الجانبية، بما في ذلك تلف الأعصاب في النخاع الشوكي، ما يعني أنها تستطيع المشي باستخدام عصا، عادت ليزي إلى العزف على آلة التشيلو والسفر، "أنا ممتنة للغاية لأن لوري رصدت تلك الانتفاخات تحت عيني وجعلتني أزور طبيبا".

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